لافروف يرفض التصريحات الأوكرانية حول مقترحات قدمها ويتكوف وكوشنر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على رفضه التصريحات الصادرة عن كييف بشأن المقترحات التي قدمها ويتكوف وكوشنر واصفاً إياها بأنها مجرد تكهنات، مؤكداً أن روسيا لن تنحدر إلى مستواهم.

وأعتبر الوزير الروسي أن ترامب يعتبر مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو منتهية إذ لن تنضم إلى الحلف .

وذكر أن الولايات المتحدة تعتمد في اتصالاتها مع روسيا بشأن أوكرانيا على الاعتراف بالحقائق “على أرض الواقع”، مشيرًا بذلك الى التقدم الميداني الذي يحققة الجيش الروسي أمام الأوكران.

كما لفت إلى إن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، وايجاد تسوية للصراع، لكن دون المساس بمكتسبات روسيا، التي حققتهاخلال الحرب منذ عام 2022 وحتى الآن.