رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها

كشف الفنانة يسرا عن تفاصيل الحالة النفسية للفنانة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها، وذلك اثناء حلوها ضيفة علي برنامج الصورة، من تقديم لميس الحديدي.

وقالت يسرا: صدقينى أنا النهاردة بقول الحمد لله إنى مخلفتش، لأن الحياة دلوقت مش زى زمان، الظروف دلوقت مش زى زمان».



وتابعت يسرا: والقهرة بتاعة دلوقت بقت صعبة أوى للأسف.. يعني حد من أصحابى مثلَا نجلاء فتحى، أنتِ تعرفى أنا حٰايفة عليها قد إيه؟ واجع فى قلبى قد ايه؟».

واستكملت يسرا: البنت دي مولودة على إيدي، مؤكدة مدى قربها منها وتأثرها برحيلها، كما أعربت عن خوفها الشديد على نجلاء فتحي، قائلة: خايفة على نجلاء أوي، مش عارفة أشوفها علشان رافضة تشوف أي حد.