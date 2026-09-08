مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة بارزة للهيئة العربية للتصنيع، عكست حضورا متقدما للصناعات العسكرية المصرية، من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والمنظومات في مجالات الصناعات الجوية والتسليح.

ومن أبرز المنتجات العسكرية التي احتضنها جناح الهيئة، القذائف الجوية من عائلة "حافظ"، ومنصة إطلاق لمجابهة الطائرات المسيرة، إلى جانب المسيرة الاعتراضية، ومقذوف تسليح الطائرات المسيرة المضادة للأفراد "نيزك 1"، ومقذوف تسليح الطائرات المسيرة من نوع "ثيرموباريك" نيزك 2.

كما ضم الجناح عددا من الطائرات المسيرة، من بينها "حمزة 1" و "حمزة 2"، والطائرة المسيرة "ASN-209"، إلى جانب المسيرة الانتحارية "SUICIDE DRONE - EL 750".

وشملت المعروضات كذلك القاذف "صقر 105"، وصواريخ جو-أرض عيار 70 مم، وأخرى من عيار 68 مم، في استعراض يعكس تنوع المنتجات التي تعمل الهيئة العربية للتصنيع على تطويرها وتصنيعها في مجال الصناعات الجوية والأنظمة التسليحية.

كما شهد جناح الهيئة عرض منتجات عدد من مصانعها وشركاتها العاملة في المجال الجوي، من بينها "مصنع الطائرات، ومصنع المحركات، ومصنع حلوان للصناعات المتطورة، ومصنع صقر للصناعات المتطورة، والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية".



وتعمل الهيئة العربية للتصنيع على تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات، بما يلبي احتياجات القوات الجوية المصرية والقوات المسلحة، ويدعم متطلبات الدول الشقيقة والصديقة، من خلال منتجات متطورة تستند إلى معايير الجودة العالمية، وتوظف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مستفيدة من قدراتها التصنيعية المتقدمة وكفاءاتها البشرية المدربة.



ويعكس هذا الحضور في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء اتجاها متناميا نحو تعزيز قاعدة التصنيع الجوي والعسكري في مصر، وتطوير منظومات ومنتجات محلية قادرة على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية عالميا.



معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وتنظم فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمدينة العلمين، وذلك بتنظيم من جهات مصرية رئيسية من بينها وزارة الدفاع والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران وشركات وطنية أخرى، بما يعكس الطابع المتكامل للمعرض الذي يجمع بين البعدين العسكري والمدني ومجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.

ويشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة إلى جانب أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة عالميا في مجالات الطيران والفضاء.

ويتيح المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الطيران على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط فرصا للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الطيران والتسليح الجوي والمسيرات الجوية وتكنولوجيا الفضاء.

مشاركة كبرى الشركات الغربية

ومن أبرز المشاركين في المعرض شركة إيرباص الأوروبية إلى جانب شركة بوينج إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات والأنظمة الجوية كما تشارك شركة داسو للطيران الفرنسية المصنعة لطائرات رافال ومن بريطانيا تشارك شركة بي إيه إي سيستمز إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية عالميا.

حضور روسي صيني تركي قوي في المعرض

ولا يتوقف المشهد عند الشركات الغربية إذ تشهد قائمة العارضين حضورا روسيا وصينيا وتركيا بارزا من خلال شركات وكيانات متخصصة في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء حيث تشارك شركة ألماز أنتي الروسية المتخصصة في منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي وأنظمة التحكم فيما تحضر الصين عبر كيانات من بينها CATIC وCPMIEC وALIT التابعة لمنظومة صناعة الطيران والفضاء الصينية بينما تشارك تركيا من خلال شركة أسيلسان المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والعسكرية بما في ذلك الرادارات والأنظمة الكهروبصرية والاتصالات.

مشاركة عربية نوعية

ولا تقتصر المشاركة على الشركات العالمية الكبرى بل تمتد إلى الصناعات الدفاعية العربية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية حيث تبرز المشاركة الوطنية المصرية لشركات تابعة للقطاع الخاص المصري وكذلك شركة إيدج جروب الإماراتية التي تضم عشرات الكيانات العاملة في مجالات المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتقنيات الفضاء والاستخبارات والمسيرات بما يمنح المعرض بعدا عربيا مهما.