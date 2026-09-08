وزير الدفاع الألماني: سنسلم صواريخ باك-2 الاعتراضية إلى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني، أن برلين سوف تسلم صواريخ باك-2 الاعتراضية إلى أوكرانيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الدفاع الألماني:" سنواصل إمداد أوكرانيا بالطائرات المسيرة والذخائر بعيدة المدى بشكل مستمر".

وفي وقق سابق، أعلنت بريطانيا تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني، نحو 135 مليون دولار، لدعم الدفاع الجوي الأوكراني، بما يشمل صواريخ لمنظومات "باتريوت".

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان رسمي أن حزمة المساعدات تشمل أيضا صواريخ اعتراضية وقذائف مدفعية من العيار الكبير وطائرات مسيرة، ومن المقرر أن تسلم لندن كييف خلال الأشهر المقبلة عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للمدافع بعيدة المدى.