القبض على أدمن صفحة لبيع الشهادات المزورة على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط شخص يدير صفحة لبيع الشهادات المزورة على الفيس بوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









