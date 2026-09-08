درة تشارك جمهورها صوره نادرة من الطفولة

استعادت الفنانة درة ذكريات طفولتها وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت درة بصورة نادرة من مرحلة الطفولة، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وتوجت النجمة درة زروق بجائزة «دير جيست للتميز 2026» DearGuest Excellence Award، تقديرًا لما قدمته من أداء مميز خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» ضمن موسم دراما رمضان 2026، والذي حققت من خلاله حضورًا لافتًا وتفاعلًا جماهيريًّا واسعًا، إلى جانب إشادات بأدائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز DG Awards 2026 يوم 18 سبتمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

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وشاركت درة زروق في بطولة مسلسل «علي كلاي» إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبد الخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام،وإنتاج شركة سينرجي. وقدمت درة خلال الأحداث شخصية «ميادة الديناري»، في تجربة درامية مختلفة أظهرت من خلالها قدرتها على تجسيد شخصية تجمع بين القوة والأبعاد الإنسانية، ولفت أداؤها الأنظار مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث، لتواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز نجمات الدراما العربية.



