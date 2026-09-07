درة زروق تحصد جائزة «دير جيست للتميز لعام 2026»

توجت النجمة درة زروق بجائزة «دير جيست للتميز 2026» DearGuest Excellence Award، تقديرًا لما قدمته من أداء مميز خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» ضمن موسم دراما رمضان 2026، والذي حققت من خلاله حضورًا لافتًا وتفاعلًا جماهيريًّا واسعًا، إلى جانب إشادات بأدائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز DG Awards 2026 يوم 18 سبتمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وشاركت درة زروق في بطولة مسلسل «علي كلاي» إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبد الخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام،وإنتاج شركة سينرجي. وقدمت درة خلال الأحداث شخصية «ميادة الديناري»، في تجربة درامية مختلفة أظهرت من خلالها قدرتها على تجسيد شخصية تجمع بين القوة والأبعاد الإنسانية، ولفت أداؤها الأنظار مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث، لتواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز نجمات الدراما العربية.

وجاء تكريمها عن الأداء الذي قدمته في شخصية «ميادة الديناري»، التي حملت مزيجًا من الصلابة والمشاعر الإنسانية، وأضافت إلى رصيدها الفني محطة جديدة، في ظل حرصها المستمر على التنوع واختيار أدوار بعيدة عن التكرار، وتحمل أبعادًا درامية وإنسانية مختلفة.

ويُعد «علي كلاي» من الأعمال التي حظيت باهتمام خلال موسم رمضان 2026، إذ تناول عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، كما حظي بمتابعة وتفاعل من الجمهور منذ بداية عرضه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، من خلال حكاية إنسانية داخل أحد الأحياء الشعبية، تتشابك خلالها العلاقات والصراعات الاجتماعية والإنسانية مع تطورات الأحداث، لتتشكل مجموعة من الحكايات والمواقف التي جذبت اهتمام المشاهدين.

وشهد العمل تفاعلًا ملحوظًا منذ انطلاق عرضه، في ظل تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات، وهو ما أسهم في حضوره ضمن الأعمال التي حظيت بمتابعة جماهيرية خلال الموسم الرمضاني. درة زروق تواصل حضورها بين الدراما والسينما ويأتي حصول درة زروق على جائزة «دير جيست للتميز 2026» بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والتجارب المتنوعة، استطاعت خلالها أن تحافظ على حضورها الفني، سواء من خلال الدراما أو السينما، مع حرصها على تقديم شخصيات مختلفة تكشف جوانب جديدة من موهبتها. وخلال موسم رمضان 2026، شاركت درة في عملين دراميين مختلفين، هما «علي كلاي» و«إثبات نسب»، لتخوض تجربتين متباينتين على مستوى الشخصيات والأحداث، وتؤكد قدرتها على الانتقال بين الأنماط الدرامية المتنوعة. وعلى صعيد السينما، تواصل درة نشاطها الفني من خلال فيلم «الست لما»، الذي انطلق عرضه رسميًّا في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء 19 أغسطس، وتعود من خلاله إلى الشاشة الكبيرة بشخصية «فاطمة»، التي نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًّا، إلا أن حياتها تتغير بعد الزواج، لتدخل في تجربة إنسانية قاسية تكشف جانبًا من معاناتها.

أحداث «الست لما»

وتتناول أحداث «الست لما»، من خلال قصة «فاطمة»، قضية الاغتصاب الزوجي وما تتركه هذه التجربة من آثار نفسية وإنسانية في المرأة، لتتحول حكايتها إلى مدخل لطرح قضية اجتماعية شائكة وتسليط الضوء على معاناة كثير من النساء، ضمن معالجة درامية تتطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات الزوجية.

وتروي «فاطمة» تفاصيل تجربتها أمام الجميع، لتتحول قصتها الشخصية إلى مساحة لمناقشة قضية اجتماعية شائكة، والكشف عن آثارها الإنسانية والنفسية، في معالجة تضع قضايا المرأة والأسرة والعلاقات الزوجية في صدارة الأحداث.

وتشارك درة في بطولة الفيلم إلى جانب النجمة يسرا، في تعاون جديد بينهما بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «خاص جدًّا»، كما يضم العمل ماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي. ويشارك في «الست لما» عدد من ضيوف الشرف، من أبرزهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث «الست لما» في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في المجتمعات العربية، من خلال شخصية «دينا الكردي» التي تجسدها النجمة يسرا، حيث تطلق حملة «فيتو» التي تحقق انتشارًا واسعًا وتثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، وتطرح الأحداث تساؤلات حول تأثير هذه القضايا في المجتمع وإمكانية تحقيق بعض الأفكار المطروحة على أرض الواقع.

مسلسل «قلب شمس»

وعلى صعيد آخر، تترقب درة عرض مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل.