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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سليمان عبد المالك يكشف تفاصيل تقديم مسلسل بنج كلي.. خاص

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن تفاصيل تحضيره لمسلسل “بنج كلي” الذى عرض منذ أيام وقام ببطولته كل من محمد دياب وسلمى أبو ضيف. 

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريح خاص لصدى البلد : بعد انتهاء تصوير "زينهم"، تواصلت معي الدكتورة دعاء جلال، أستاذ التخدير في طب المنصورة، وأعطتني كتابها "حكايات من غرفة العمليات"، قرأت الكتاب ووجدت فيه مادة خصبة جدا يمكن أن تتحول إلى عمل درامي، والحالات الطبية الموجودة في "بنج كلي" مستندة إلى حالات حقيقية مرت بها الدكتورة دعاء بالفعل، بينما العالم الدرامي والشخصيات والقصة والتفاصيل من تأليفي، حتى اسم البطلة استعنت به من الدكتورة دعاء.

تعليق دكتور دعاء جلال

من ناحية أخرى علقت الدكتورة دعاء جلال أستاذ التخدير، على الأخطاء الطبية التي وردت في أحد مشاهد مسلسل بنج كلي، المأخوذ عن كتابها الذي حمل اسم حكايات من غرف العمليات. 

وقالت الدكتورة دعاء جلال في منشور عبر موقع فيسبوك: كتابي حكايات من غرف العمليات ليس كتابا طبيا ولا يوجد به أي تفاصيل طبية كما حدث في المسلسل، إنما هو عمل أدبي بحت يحكي يوميات طبيبة تخدير، مع عرض لمواقف درامية حدثت بالفعل تنوعت بين الكوميديا أحيانا والحزن أحيانا أخرى ولكن تم طمس معالم شخصية المريض بصورة كاملة حفاظًا على خصوصية المريض وحقوقه فلا يمكن التعرف على أي شخصية من سرد الأحداث إطلاقا.. ويعلم هذا جيدًا كل من قرأ الكتاب.

واستكملت: كل خطأ طبي حدث في المسلسل ما هو إلا حبكة سينمائية في سياق المعالجة الدرامية.. كان يمكن تداركها إذا سألوني عنها ورجعوا للرأي الطبي أولا قبل تنفيذها، كما حدث بالفعل في مشاهد وتفاصيل كثيرة استعانوا بي فيها، ولكن في النهاية هو تمثيل وليس حقيقة، وكل عمل وله سقطاته وأقدر جيدًا نقد الأطباء للأخطاء الموجودة في العمل وأنا منهم ومعهم، حيث أنني أشاهدها لأول مرة مع باقي الجمهور، وبالفعل أقف عليها وانتقدها مثلهم تماما، فأنا طبيبة قبل أي شيء.

محمد سليمان عبد المالك المؤلف محمد سليمان عبد المالك أعمال محمد سليمان عبد المالك أفلام محمد سليمان عبد المالك مسلسل بنج كلي

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