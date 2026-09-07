قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار المصري في مرحلة جديدة.. تسهيلات للمستثمرين وفرص واعدة في العقارات والسياحة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية
أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل
مصر تدعو للبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي
لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام
التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟
أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات
ضربوا بعض.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب بمدرسة منيا القمح الصناعية تثير جدلاً واسعاً
«قيد الصحفيين» تمد فترة تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد..

 

وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كلاسيك كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of jewellery
May be an image of one or more people and jewellery
May be an image of jewellery
May be an image of jewellery
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها تفاصيل إطلالة هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

فريق التدخل السريع

التضامن تؤمّن مستقبل 3 أطفال.. نقلهم إلى دار رعاية بالإسكندرية عقب وفاة والدتهم بالسرطان

ترشيحاتنا

خليفة السويدي

عرض بالملايين لم يغير قرارهم.. لماذا يرفض ملاك الإبل بيع مطاياهم؟

ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

حمزة عبدالكريم

رقمان وقميصان لـ حمزة عبدالكريم في برشلونة.. ما القصة؟

بالصور

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد