عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 في الأسواق المصرية بعد أن شهد تراجع كبير الأسبوع الماضي ونزل سعر الجرام عيار 21 من 6600 إلى 6300 بتراجع حوالي 300 جنيه .

أسعار الذهب اليوم



وصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في بداية التعاملات كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 7228 جنيهًا.

وصلت أسعار عيار الذهب 21 وهو الأكثر انتشاراً إلي 6320.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 وهو الأكثر تداولاً إلى 5421 جنيها.

وسجلت أسعار عيار الذهب 14 عند 4216 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم



بلغ سعر الجنيه الذهب 50600 جنيه، وهذا سعر الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.96% إلى نحو 4429 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك.