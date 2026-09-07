قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-9-2026 والقنوات الناقلة
موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك
كيفية قصر الصلاة في السفر؟.. عدد الركعات وشروط قصر الصلاة للمسافر
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
تصعيد واسع في اليمن.. غارات حكومية تستهدف الحوثيين على عدة جبهات
تقرير عبري: إيران تحول تيليجرام إلى ساحة لتجنيد إسرائيليين وإثارة الفوضى
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 5 أذكار عظيمة ورد فضلها في القرآن والسنة
أسعار ومواصفات رام 1500 موديل 2026 في السوق السعودي
زعيم كوريا الشمالية يتوعد بـ«محو الظلال الخطرة» ويكشف عن خطة بحرية عاجلة
كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات صباح اليوم الإثنين 7-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب ثابت

وأظهرت تعاملات اليوم ثباتا دون تغيير على مستوى الأعيرة المختلفة دون تغيير.

سعر الذهب

تحرك الذهب

فقد سعر الذهب في يومين ما يقارب من 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب 6626 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و6573 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها  للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.2ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4430 دولارا للشراء و 4429 دولارا للبيع.

سعر الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

جاد المواص

رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية

الدواجن

من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

حمزة عبدالكريم

لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الوفاء بالنذر أمور مدحها القرآن.. وارتداء اللون الأسود في فترة العدة ليس واجبا

جهود متنوعة

28 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. محافظ أسوان يوجه بالإنتهاء من جميع التجهيزات بالمدارس استعدادا لاستقبال الطلاب

الحادث

«شوفت الموت بعيني وعايز حقي».. ناجٍ من حادث طريق مصر الإسماعيلية يروي لحظات الرعب تحت أنقاض سيارته

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد