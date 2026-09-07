دون تغيير.. سعر الذهب الآن

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات صباح اليوم الإثنين 7-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب ثابت

وأظهرت تعاملات اليوم ثباتا دون تغيير على مستوى الأعيرة المختلفة دون تغيير.

تحرك الذهب

فقد سعر الذهب في يومين ما يقارب من 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب 6626 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.2ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4430 دولارا للشراء و 4429 دولارا للبيع.