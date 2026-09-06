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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات عرضية.. مفاجأة في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 6-9-2026، في مصر بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية.

ونهاية الأسبوع الماضي، فشل الذهب العالمي في الإغلاق أعلى 4500 دولار للأونصة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي أمس، السبت.

يشهد الذهب تحركات عرضية في السوقين العالمي والمحلي، مع اختبار مستويات مقاومة رئيسية.

أسعار الذهب اليوم  الأحد 

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4331  دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5421 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14 

وصل سهر الذهب عيار 14 إلى 4217 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6325 جنيهًا،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7229 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأحد، 50.600  جنيه.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب الان بورصة الذهب مباشر

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