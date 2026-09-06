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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على توسيع التعاون العلمي والفكري

أمين عام الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري
أمين عام الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري
إيمان طلعت

عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أحمد نبوي اجتماعًا بارزًا مع سماحة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، مفتي جمهورية تشاد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والديني، وتزويد المؤسسات الإسلامية في تشاد بأحدث الإصدارات والبحوث العلمية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي سياق الحديث عن جلسات "ملتقى الفكري الإسلامي الدولي"، أكد الأستاذالدكتور أحمد نبوي حرص المجلس على تقريب الرؤى، وتوحيد الصف الإسلامي، وبناء العلم الراسخ عبر الاعتماد على العقل الجمعي للأمة.

من جانبه، أشاد مفتي تشاد بالرؤية الشاملة للمجلس ودوره الفاعل في الملتقى الدولي، مثمنًا توفير كتاب «مختصر الشمائل» بلغات إفريقية واسعة الانتشار مثل السواحيلية والهاوسا، فضلاً عن طباعة نسخة خاصة بطريقة "برايل" لرعاية ذوي البصائر، وهو ما يعزز جسور التواصل المعرفي ويدعم نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات دعم الطلاب التشاديين الملتحقين بالجامعات والمعاهد الأزهرية، إلى جانب توسيع مشاركة القيادات الدينية التشادية في المؤتمرات والملتقيات الفكرية التي ينظمها المجلس.

ويجسد هذا اللقاء عمق العلاقات التاريخية والروابط الفكرية التي تجمع بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدًا الدور المحوري للمؤسسة الدينية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ ثقافة الحوار والسلام، ومواجهة أفكار الغلو والتطرف عبر رعاية أصحاب الفكر والعلماء وتوفير المظلة العلمية النافعة لجميع المسلمين حول العالم.

أمين عام الأعلى للشئون الإسلامية مفتي تشاد مفتي جمهورية تشاد

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