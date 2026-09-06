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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تشييع 100 شهيد بعد انتشال الجثامين من تحت مبان مدمرة في حي الزيتون بـ غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ تشييع 100 شهيد بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب 3 فلسطينيين، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما قصف مدفعية الاحتلال -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,651 شهيدا و174,575 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 17 شهيدا (5 جدد وشهيد متأثرا بإصابته، و11 انتشال) بالإضافة إلى 27 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,344 والمصابين إلى 4,464 إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، فلسطينيا من قرية رمانة غرب جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن نعمان عبد الله الأصيل، وفتشته قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، صدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، مركبة لمواطن فلسطيني بالقرب من مفترق أبو صفية في الحي الشرقي بمدينة طولكرم، ما تسبب بأضرار مادية في المركبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار عدوان قوات الاحتلال على طولكرم، والتي تخضع لعدوان متواصل لليوم 587 على التوالي إلى جانب مخيميها طولكرم ونور شمس.

غزة مدينة غزة القاهرة الإخبارية فلسطينيين

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