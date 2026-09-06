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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: إزالة الأشجار المعمرة تتناقض مع خطط مواجهة التغير المناخي

مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب
مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء في مصر بشكل ملحوظ وغير مبرر.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في مستهل سؤالها، إن الفترة الماضية شهدت تضاربًا صارخًا بين تصريحات الحكومة وما يتم على أرض الواقع فيما يتعلق بزيادة الرقعة الخضراء ووقف نزيف قطع الأشجار.

وأوضحت أن الحكومة تتحدث عن مواجهة آثار التغير المناخي، وتحسين جودة الحياة، وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب الإعلان عن مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة، بينما يفاجأ المواطن المصري بمشهد يناقض هذه السياسات؛ إذ تتكرر وقائع قطع وإزالة الأشجار المعمرة في عدد من المحافظات تحت مظلة مشروعات التطوير وتوسعة الطرق وإنشاء المحاور، وكأن الأشجار أصبحت عقبة أمام التطوير وليست جزءًا من البيئة والبنية الأساسية للمدن.

وأشارت «عبد الناصر» إلى أنه في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، شهدت أعمال التطوير إزالة وقطع أشجار معمرة، يصل عمر بعضها إلى أكثر من خمسين عامًا، مؤكدة أن هذه الأشجار كانت على مدار عقود طويلة جزءًا من الهوية البصرية والتاريخية للمنطقة.

وأضافت أن الأكثر إثارة للدهشة هو أن التعامل الحكومي مع الواقعة جاء بعد حدوثها، من خلال توجيه وزارة التنمية المحلية بحصر ما تم قطعه من أشجار والوقوف على الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى الإزالة بدلًا من نقلها.

وتساءلت النائبة: إذا كان نقل الأشجار بديلًا مطروحًا، فلماذا لم تتم دراسة هذا البديل قبل القطع؟ وكيف تبدأ عملية الإزالة أولًا، ثم تبحث الحكومة بعد ذلك عن أسباب اللجوء إليها؟

وأكدت عضو مجلس النواب أن الأمر لا يتعلق بشارع جامعة الدول العربية وحده، وإنما يمثل نمطًا أوسع شهدته مناطق ومحافظات مختلفة؛ ففي مصر الجديدة، على سبيل المثال، جرى خلال عامي 2019 و2020 قطع نحو 2500 شجرة، وفق ما رصدته جهات مهتمة بتراث المنطقة، كما أزيلت حديقة عرب المحمدي بالكامل، وشهدت منطقة الميريلاند إزالة مساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع من الحديقة وقطع أشجار معمرة، فضلًا عن وقائع مماثلة في المعادي ومدينة نصر والإسكندرية وأسوان وقنا والأقصر وبورسعيد.

كما أشارت إلى أن أعمال تبطين الترع في عدد من القرى أدت إلى إزالة أعداد كبيرة من الأشجار المعمرة، من بينها أشجار الكافور والتوت، التي كانت توفر ظلًا طبيعيًا للمواطنين والمزارعين، لافتة إلى أن الأمر وصل في بعض الحالات إلى بيع الأخشاب الناتجة عن إزالة الأشجار في مزادات علنية.

الحكومة تواجه ارتفاع درجات الحرارة بإزالة المصدر الأساسي للظل

وقالت عبد الناصر إن المفارقة تتمثل في أن الحكومة تواجه ارتفاع درجات الحرارة بإزالة المصدر الأساسي للظل، موضحة أنه في الوقت الذي أصبحت فيه موجات الحر الشديدة خطرًا متزايدًا على صحة المصريين، يتم تقليص الرقعة الخضراء تحت مسمى «أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية».

وأشارت إلى أن الأشجار تلعب دورًا أساسيًا في توفير الظل وتلطيف البيئة الحضرية وتقليل أثر الحرارة، بينما تمتص الأسطح الخرسانية والأسفلتية الحرارة وتحتفظ بها، بما يساهم في زيادة ظاهرة الجزر الحرارية داخل المدن.

وأكدت أن إزالة الأشجار من الشوارع والمناطق السكنية لا تعني فقط فقدان منظر جمالي، وإنما تعني زيادة تعرض المواطنين للشمس والحرارة، وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، وبالتالي ارتفاع استهلاك الكهرباء والتكاليف التي يتحملها المواطن والدولة.

وتساءلت عضو البرلمان عن نصيب المواطن من المساحات الخضراء التي يدفع ثمنها من أمواله، مؤكدة أن المواطن المصري يدفع الضرائب والرسوم بصورة مباشرة وغير مباشرة على مختلف احتياجاته اليومية، ومن أبسط حقوقه أن يحصل في المقابل على بيئة حضرية آدمية ومساحات عامة وأشجار وحدائق.

وأكدت أنه، مع الأسف، لا يزال نصيب الفرد في مصر من المساحات الخضراء شديد الانخفاض؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى نحو 1.2 متر مربع للفرد، بينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى حد أدنى يبلغ 9 أمتار مربعة للفرد، ومستوى أمثل يبلغ نحو 25 مترًا مربعًا، ما يعني وجود عجز شديد في المساحات الخضراء، ومع ذلك تستمر إزالة الأشجار القائمة بدلًا من الحفاظ عليها وزيادتها.

كما تساءلت النائبة مها عبد الناصر عن مصير مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، في ظل إعلان الحكومة عن مبادرة ضخمة تستهدف زيادة أعداد الأشجار ورفع نصيب المواطن من المساحات الخضراء، بالتزامن مع استمرار قطع أشجار قائمة بالفعل، بعضها عمره عشرات السنين.

وشددت على ضرورة معرفة كيفية قياس نجاح المبادرة، متسائلة: هل تقيس الحكومة نجاحها بعدد الأشجار التي تمت زراعتها فقط، أم يتم خصم الأشجار التي تمت إزالتها من هذا العدد؟

وأكدت أن زراعة شجرة جديدة لا تعني تعويض شجرة معمرة قطعت بعد أن أمضت عشرات السنين في النمو وتوفير الظل والخدمات البيئية، مشددة على أن المشكلة ليست في عدد الأشجار التي تمت زراعتها، وإنما في عدد الأشجار التي بقيت.

وأضافت أن توزيع المساحات الخضراء يحتاج أيضًا إلى مراجعة من منظور العدالة الاجتماعية، في ظل وجود مناطق وقرى فقدت أشجارها ومساحاتها الخضراء، بينما تتركز أعمال التشجير والتجميل في بعض الطرق والمدن الجديدة.

وأكدت عبد الناصر أن قضية الأشجار ليست قضية تجميل أو رفاهية، وإنما قضية بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية، ترتبط بصورة مباشرة بجودة حياة المواطن وقدرته على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره مسألة أمن قومي.

كما أكدت النائبة أنها لا تعارض تطوير الطرق أو إنشاء المحاور، إلا أن التطوير الحقيقي لا يجب أن يكون على حساب البيئة والرقعة الخضراء بأي حال من الأحوال، موضحة أن الدول المتقدمة والمتطورة لم تبنِ استرات

مها عبد الناصر مجلس النواب المصري الديمقراطي الاجتماعي التنمية المحلية قطع الأشجار

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