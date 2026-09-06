مدبولي يتفقد مصنع خيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد مصانع الخيوط باستثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ورافقه وزراء الصناعة والصحة والعمل والتخطيط ورئيس المنطقة الاقتصادية.

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاجه حيث يقع علي مساحة 5500 متر بطاقة إنتاجية تصل إلي 65 طنا وتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية، بما تمتلكه من مقومات استثنائية تشمل الموقع الجغرافي الفريد، وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية، والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لاستقبال مختلف الاستثمارات.