وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي ووزير الدفاع الإسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأكد وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية على رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.

وحذر وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وشدد وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.