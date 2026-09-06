سلطنة عُمان تتحرك داخل الجامعة العربية لدعم فلسطين ووقف العدوان على غزة

شاركت سلطنة عمان، بوفد ترأسه السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على (مستوى المندوبين الدائمين)، برئاسة تونس، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير شريف كامل.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والمقرر عقدها غدا الإثنين.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وناقش الاجتماع مشاريع القرارات المقرر رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية، إلى جانب عدد من القضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخطط إعادة الإعمار، وآليات دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما بحث الاجتماع عددا من الملفات والقضايا الحيوية، من بينها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، إلى جانب تعزيز آليات العمل العربي المشترك، ودعم الأمن القومي العربي، ومناقشة الشؤون العربية وحقوق الإنسان، ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن ترفع مشاريع القرارات والتوصيات التي جرى بحثها خلال الاجتماع إلى الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.