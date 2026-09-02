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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تحذر من تداعيات موجة التصعيد الإيراني الحالي على الدول الخليجية

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلا من المملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين، ودولة الكويت، محذرة من أن هذه الموجة الجديدة من التصعيد تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع من جديد.

وشددت الجامعة العربية على أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرّض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة، ويقوض ما تبقى من فرص التهدئة ويبدد الجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة.

الهجمات الإيرانية على الدول العربية 

وأكدت الجامعة في هذا السياق وقوفها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لحقهم الأصيل في صون سيادتهم وسلامة أراضيهم وحماية أمنهم الوطني، واتخاذ ما يرونه من تدابير مشروعة وفقاً للقانون الدولي في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدفهم.

ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، وإلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها توسيع رقعة المواجهة، مؤكدة أن استمرار التصعيد لن يفضي إلى معالجة أسباب الأزمة وإنما سيعمقها ويزيد كلفتها على المنطقة بأسرها.

وجددت التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل الوحيد القادر على وقف دوامة التصعيد ووضع أسس مستدامة للأمن والاستقرار الإقليميين.

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