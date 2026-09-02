إيران: المواجهة طويلة مع ترامب حتى رحيله من منصبه

كشف المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد راغبا في مواصلة شن الغارات الجوية ضد إيران، مفضلا بدلا من ذلك الدعوة للشعب الإيراني للانتفاض ضد حكومته.

جاءت تصريحات ذو الفقاري، التي نشرها عبر منصة "إكس"، بالتزامن مع تصعيد عسكري إيراني واسع، وأعلنت أنها استهدفت خلال الليل قواعد أمريكية في كل من البحرين، والأردن، والكويت، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.

في السياق ذاته، كشف ترامب عن تفضيله للوضع الراهن، مشيرا إلى سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز.

ونفى الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، صحة ما تداولته شبكة "ABC" الإخبارية حول محاولته إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه "لا يهتم على الإطلاق" بما إذا كانت طهران ستوقع على اتفاق وصفه بـ"عديم القيمة".

وأضاف ترامب: "أنا أفضل بكثير وضعنا الحالي، مع سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، واقتصادهم ينهار تماما. إنهم يعيشون الآن المآل الحتمي. ومتى سيهب الشعب الإيراني وينهض للقتال؟".