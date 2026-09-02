العدل الأمريكية تعلن إحباط مخطط لتمويل "حماس" بالعملات الرقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إحباط مخطط أعدته الفصائل الفلسطينية لجمع الأموال عبر العملات الرقمية لتمويل أنشطتها، وتجنيد منتسبين جدد في صفوفها.

وأكدت في بيان مصادرة أكثر من 560 ألف دولار من العملات المشفرة، قالت إنها كانت مخصصة لدعم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقالت الوزارة إن العملية شملت أيضا تعطيل منصات ومواقع إلكترونية استخدمتها الفصائل الفلسطينية لجمع التبرعات وتجنيد المؤيدين، مشيرة إلى أن الحركة كانت تسيطر على البنية التحتية وعناوين العملات الرقمية التي تمت مصادرتها نيابة عن كتائب القسام.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي، جون أيزنبرغ، إن عمليات المصادرة تهدف إلى حرمان حركة "حماس" من الموارد التي تعتمد عليها في التجنيد والتمويل، مؤكدا أن الوزارة ستواصل استهداف شبكاتها الإلكترونية، ومصادرة أصولها الرقمية، وإغلاق مواقعها.