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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوسف عايدابي: وجدت دعما كبيرا من حاكم الشارقة لم أجده فى بلدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف الدكتور يوسف عايدابي، مؤسس الحركة المسرحية السودانية الحديثة، عن أن حاكم الشارقة أتاح له فرصة ليمارس مهامة المسرحية، وفتح له أبوابا كثيرة لتنفيذ فكره وإبداعه الفني. 


وقال يوسف عايدابي، فى ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: “وجدت كل سبل الدعم وتذليل كل العقبات من جانب حاكم الشارقة من أجل تنفيذ فكري وإبداعي المسرحي، وهو ما لم أجده فى بلدي السودان وحاولت أن أقدم مسرحا مختلفا وبعيدا تماما عما يقدم”.

ويحتفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال دورته الثالثة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بتجارب ونجاحات المخرجين المصريين في الخارج، من خلال برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" (Egyptian Directors Celebration)، الذي يقدم عرضين من إنتاجات مصرية مشتركة مع روسيا وسويسرا.

ويتضمن برنامج الاحتفاء عرضي:
•    "سلمى حبي أنا"، وهو إنتاج مصري روسي من إخراج أحمد العطار.
•    "أطفال سعداء"، وهو إنتاج مصري سويسري من إخراج عمر غايات.

ليقدم المهرجان من خلالهما نماذج من التجارب المصرية التي امتدت إلى فضاءات الإنتاج والتعاون المسرحي الدولي.
 

برنامج المخرج المصري 

كما سيتضمن برنامج الاحتفاء عقد لقاء عام مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات يوم 4 سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على تفاصيل تجربتيهما.

ويأتي تخصيص برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" تأكيدا على الحضور المتنامي للمخرجين المصريين على الساحة المسرحية الدولية، وما حققته تجاربهم من نجاحات خارج مصر، إلى جانب إبراز قدرتهم على بناء جسور من التعاون مع مؤسسات وفنانين من دول مختلفة، وتقديم تجارب مسرحية تنفتح على رؤى وأساليب إنتاجية وفنية متنوعة.

ويمنح البرنامج مساحة خاصة للتجارب المصرية التي تشكلت في سياقات دولية، بما يثري المشهد المسرحي المصري ويعكس امتداد تأثير المخرج المصري خارج الحدود، فضلًا عن أهمية الإنتاج المشترك في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المسرح المصري.

الدكتور يوسف عايدابي الشارقة حاكم الشارقة

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