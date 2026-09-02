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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«الجواهرجي» يحصد مليونا و400 ألف ريال سعودي

الجواهرجي
الجواهرجي
أحمد البهى

تمكن فيلم “الجواهرجي”، بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السينمات السعودية الأسبوع الماضي. 

واحتل فيلم “الجواهرجي” المركز السادس على المستوى العالمي، ضمن قائمة الأفلام 10 الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السينمات السعودية على مدار الأسبوع الماضي، حيث حقق مليونا و400 ألف ريال سعودي. 

قصة فيلم “الجواهرجي”

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي وزكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.

فيلم الجواهرجي الجواهرجي محمد هنيدي

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