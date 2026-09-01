طرح ثاني حكايات القصة الكاملة 25 سبتمبر

أعلنت منصة شاهد، عن طرح ثاني حكايات مسلسل القصة الكاملة، يوم 25 من الشهر الجاري.

تفاصيل القصة الكاملة:

القصة الأولي:

أولى قصص العمل ستحمل عنوان “لعبة جهنم”، من بطولة محمد فراج، وإخراج إسلام خيري.

والقصة مستوحاة من قضية التوربيني، أحد أخطر السفاحين المتسلسلين في مصر، والمتهم بقتل عدد من الأطفال.

القصة الثانية:



والقصة الثانية بعنوان “لم يحكِه عم بني مزار”، ومن بطولة أحمد عبد الوهاب.

وهي مستوحاة من مذبحة بني مزار الشهيرة، وهي من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الجريمة المصرية.

القصة الثالثة:

تحمل اسم “جريمة في الزمالك”، من بطولة صبا مبارك، وإخراج محمود عبد التواب.



القصة الرابعة:

تحمل اسم “جنة إبليس”، من بطولة خالد نور النبوي.

القصة الخامسة:

وتختتم السلسلة بالقصة الخامسة، “الشياطين الثلاثة”من إخراج كوثر يونس.