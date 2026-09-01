قبل معسكر المنتخب المصري.. شوبير يكشف عن قرار جديد من عموتة للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار جديد من الحسين عموتة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للاعبي الفريق في المباريات الثلاث المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "لسه مفيش جديد في موضوع التجديدات للاعبين بعد التجديد لإمام عاشور ومروان عطية وأخيرًا عمر سيد معوض، والأهلي عنده مباراة مهمة جدا مع سموحة يوم الخميس واللي الأهلي عايزه من خلال اجتماعات وائل جمعة مع اللاعبين، إنهم عايزين 15 نقطة من أول 5 مباريات في الدوري قبل التوقف من أجل معسكر منتخب مصر بحيث مع توقف الدوري يكون الأهلي في الصدارة وشدد وائل جمعة على اللاعبين: لا نريد خسارة أي نقطة".

وأضاف شوبير: "الأهلي واجه الشرقية إنبي وزد ويوم الخميس عنده سموحة وبعدها مباراتين مع المقاولون العرب وأبوقير للاسمدة، والحسين عموتة قرر عمل تغييرات في تشكيل الأهلي عقب مباراة سموحة، بحيث إن مفيش حد يكون عنده فرصة في المنتخب وميروحش".

واختتم شوبير: "فيه حماس وجدية كبيرة في الأهلي بس خلينا نكون أمناء الأهلي حتى الآن لم يستعد مستواه، والجمهور هادي لأن الفريق فاز في المباراتين والمستوى بيتحسن وسيد عبدالحفيظ دائما في المران ومع الفريق مبيسيبوش".