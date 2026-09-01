توتنهام يضم نجم تشيلسي.. تفاصيل

أنهى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، صفقة التعاقد مع النجم الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب نادي تشيلسي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وحسب ما ذكره خبير الميركاتو فابريزو رومانو عبر حسابه على"إكس"، توصل نادي توتنهام إلى اتفاق مع نادي تشيلسي على التعاقد مع النجم الأوكراني بعقد إعارة ممتد حتى نهاية منافسات الموسم الجاري مع وجود بند الشراء بصفة نهائية.

وأوضح أن ميخايلو مودريك، سوف يخضع للفحص الطبي بنادي توتنهام مساء اليوم قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي اللندني.

يذكر أن ميخايلو مودريك، انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف عام 2023، قادماً من صفوف شاختار الأوكراني.