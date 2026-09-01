توقيع مذكرة تفاهم لإعداد 3 آلاف مدرب معتمد دولياً بمجال الاتصالات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في المعهد القومي للاتصالات NTI، وشركة "سيسكو سيستمز Cisco العالمية"، للتعاون في إعداد 3 آلاف مدرب معتمد دولياً ضمن برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات.

وقد حضر التوقيع، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو العالمية، وفرانسين كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والسياسات والغاية المؤسسية في شركة سيسكو.

وقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندس محمد كامل، مدير عام شركة سيسكو مصر.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنفيذ برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات (Cisco Networking Academy)، من خلال تدريب 3 آلاف مدرب على مدار ثلاث سنوات، بواقع ألف مدرب سنويًا معتمد دولياً من أكاديمية سيسكو العالمية، بما يؤهلهم للعمل كمدربين معتمدين داخل مصر وخارجها، وذلك في عدد من المسارات التكنولوجية المتخصصة مثل شبكات البيانات، وأمن المعلومات والشبكات، وأنظمة التشغيل والذكاء الاصطناعي.

وتكتسب مذكرة التفاهم أهمية خاصة لكونها تمثل نموذجًا متفردًا للتعاون في مجال التدريب النوعي عالي التخصص للمدربين، حيث تركز على تأهيل أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمحاضرين المستقلين ليصبحوا مدربين معتمدين دوليًا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بما يمكنهم من تقديم التدريب وفقًا لأحدث المعايير العالمية، والعمل كمدربين معتمدين داخل مصر وخارجها.

كما يسهم البرنامج في بناء قاعدة متخصصة من الكوادر التدريبية القادرة على نقل المعرفة وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز تنافسية الكفاءات المصرية في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

ويعد برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات أحد أبرز البرامج العالمية المتخصصة في تنمية المهارات الرقمية، حيث يوفر مناهج تدريبية متكاملة لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات تصميم شبكات الحاسب وبنائها وصيانتها، ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وعقب التوقيع أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما يحظى به ملف التدريب من أهمية كبيرة لدى الحكومة وحرصها الدائم على تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات الشباب المصري، وخاصة في المجالات التكنولوجية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التدريبية، وتعزيز أوجه التعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، سعياً لصقل قدرات الشباب المصري وتنمية مهاراتهم الرقمية، وصولا لإعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، قادرة على المنافسة في العديد من أسواق العمل العالمية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع شركة سيسكو العالمية يستهدف إتاحة برامج تدريبية وفق أحدث المعايير العالمية، لتنمية المهارات الرقمية للشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية، وفتح آفاق أوسع أمامهم للحصول على فرص عمل متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، من خلال التوسع في برامج التدريب المتخصص التي تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشباب للالتحاق بوظائف المستقبل.