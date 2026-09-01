بدر عبد العاطي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق العلاقات والصداقة بين البلدين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تُعد زيارة مهمة للغاية، خاصة أنها تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أنها الزيارة الثانية للرئيس الصيني إلى مصر، بعد زيارته السابقة التي جرت عام 2016.

وأوضح عبد العاطي أن العلاقات بين مصر والصين تتمتع بطابع خاص، وتقوم على الصداقة والتفاهم والعلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن القاهرة تحرص على مواصلة تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وأصبحت تشمل مجالات متعددة، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على دعم الشراكة وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لمواصلة البناء على ما تحقق في العلاقات بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



