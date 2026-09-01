نائب رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون المشترك وتطوير وتعميق العلاقات مع قرغيزيا

وصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى مقر انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في أعمال القمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.

أعرب الدكتور حسين عيسى عن اعتزازه وتقديره بالمشاركة في هذه القمة، متقدمًا بالتهنئة لـ الرئيس صادير جباروف وحكومة وشعب جمهورية قيرغيزستان بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والتطلع إلى تعزيز أطر التعاون المشترك وتطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور حسين عيسى، كلمة مصر أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتزامن هذا العام مع مرور 25 عامًا على تأسيس المنظمة، وتستضيفها العاصمة بيشكيك.