من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة

شهدت مباراة برشلونة ونظيره رايو فاليكانو مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما دفع به المدرب هانسي فليك في الدقيقة 86، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة.

وشارك حمزة عبدالكريم فى اكتساح فريق برشلونة نظيره رايو فاليكانو بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الإثنين فى إطار منافسات بطولة الدورى الإسباني.

أول مشاركة فى لاليجا

ويظل يوم 31 أغسطس عام 2026 محفورا في ذاكرة الكرة المصرية والعربية حيث شهدت مشاركة حمزة عبدالكريم رسمياً لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني.

وبات حمزة عبدالكريم أول مصري في التاريخ يشارك مع "برشلونة" في الليجا انتقل ​من مدرجات التتش وقلعة الجزيرة إلى قلعة البلوجرانا في البارسا.

حمزة عبدالكريم نجح في كتابة تاريخا جديدا للمصريين بعمر 18 عاما و 9 أشهر بعدما شارك لأول مرة مع فريق برشلونة بديلا لرافينيا في الدقيقة 86 في مواجهة "رايو فاييكانو" في الجولة الثالثة من الليجا والتي انتهت بفوز برشلونة 5-2 على ملعب الكامب نو.

مسيرة حمزة عبدالكريم

انضم حمزة عبدالكريم إلى أكاديمية النادي الأهلي في عام 2020 وشارك في أول مباراة إحترافية له مع الفريق الأول في 6 فبراير عام 2025 ضد بتروجيت.

أصبح حمزة عبدالكريم أصغر لاعب يمثل النادي الأهلي في القرن الحادي والعشرين وقام بتمديد عقده مع المارد الأحمر في يناير 2026.

انضم حمزة عبدالكريم إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني في عام 2026 وقامت إدارة النادي الكاتلوني بتفعيل بند شراء عقد اللاعب نهائياً في يونيو 2026 ليمتد حتى 2029.

تألق حمزة عبدالكريم في فترة الإعداد الصيفية وسجل أهدافاً فى المباريات الودية ومنها فى شباك مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

شارك حمزة عبدالكريم لأول مرة رسمياً مع الفريق الأول لفريق برشلونة في 31 أغسطس 2026 ضد رايو فايكانو بالدوري الإسباني.

ميدو يحتفى بحمزة عبدالكريم

احتفى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، بأول مشاركة للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة في الدوري الإسباني «لاليجا»، مؤكدًا أن ظهور لاعب مصري بقميص أحد أكبر أندية العالم كان حلمًا للجماهير المصرية.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: ألف مبروك لحمزة عبد الكريم أول مشاركة له مع برشلونة في لاليجا، كلنا كنا بنحلم باليوم اللي لاعب مصري يلعب فيه لبرشلونة أو ريال مدريد، وإن شاء الله الجاي أحسن لحمزة عبد الكريم، اللي أنا بشوف إنه عنده مقومات إنه يبقى من أحسن مهاجمي العالم.

برشلونة يكتسح رايو فاليكانو

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته القوية في المسابقة.

وبدأ رايو فاليكانو المباراة بشكل مفاجئ، بعدما تمكن كاميلو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق رافينيا في الدقيقة 19.

ولم ينتظر الفريق الكتالوني طويلًا لإكمال عودته، حيث نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب القميص الكتالوني بنتيجة 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 51، بعدما سجل ليجوين، مدافع رايو فاليكانو، بالخطأ في مرماه.

وعاد رايو فاليكانو إلى أجواء اللقاء مرة أخرى، بعدما أحرز كاميلو هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة 3-2.

وفي الدقيقة 71، نجح رافينيا في إضافة الهدف الرابع لبرشلونة، قبل أن يختتم لامين يامال مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 5-2.

شهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما دفع به المدرب هانز فليك في الدقيقة 86، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة.

