حمزة عبدالكريم يترقب ظهوره الأول مع برشلونة أمام رايو فاليكانو

تترقب جماهير برشلونة ظهور المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم للمرة الأولى مع الفريق الأول، عندما يستضيف رايو فاليكانو مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول جولتين، محققًا الفوز على إلتشي وأتلتيك بلباو، ليبدأ حملة الدفاع عن طموحاته في المنافسة على لقب الليجا بقوة.

ويحظى حمزة عبد الكريم، باهتمام خاص قبل مواجهة رايو، بعدما تواجد ضمن قائمة برشلونة في المباراتين الماضيتين، لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون المشاركة، ليبقى ظهوره الرسمي الأول مؤجلًا حتى الآن.

وزادت مؤشرات إمكانية حصول اللاعب المصري على فرصته، بعدما نشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة له من تدريبات الفريق عبر منصة «إكس»، وكتب تعليقًا لافتًا: «ولد ليسجل الأهداف».

وكان حمزة عبد الكريم قد ترك بصمة واضحة خلال فترة الإعداد، بعدما سجل 4 أهداف، وهو ما ساعده على لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، وحجز مكانه ضمن حسابات الفريق الأول رغم صغر سنه.

ويأمل المهاجم المصري، البالغ من العمر 18 عامًا، في استغلال أي فرصة يحصل عليها أمام رايو فاليكانو، وتحويل مستوياته المميزة في فترة الإعداد إلى بداية رسمية مع الفريق الكتالوني، في خطوة قد تمثل انطلاقة مهمة في مسيرته مع برشلونة.