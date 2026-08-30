لأوّل مرة تاريخيا.. ثنائي مصري في ربع نهائي مونديال البوتشيا بكوريا الجنوبية

كتب عبد الرحمن أحمد سعد وهناء علام صفحة جديدة في تاريخ البوتشيا المصرية، بعدما نجح الثنائي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للبوتشيا 2026 المقامة بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لمصر في منافسات المونديال.

ونجح عبد الرحمن أحمد سعد في مواصلة مشواره المميز في منافسات الفردي BC3 رجال، ليحجز مقعده بين أفضل ثمانية لاعبين في العالم، بينما واصلت هناء علام تألقها في منافسات الفردي، لتحجز هي الأخرى مكانها في الدور ربع النهائي.

ويعد وصول لاعبين مصريين إلى ربع النهائي في منافسات بطولة العالم لأول مرة تاريخيًا إنجازًا كبيرًا للبوتشيا المصرية، ويعكس التطور الملحوظ الذي شهدته اللعبة خلال السنوات الأخيرة، وقدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة أمام نخبة لاعبي العالم.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى دور الـ16، قبل أن يواصل عبد الرحمن وهناء مشوارهما بنجاح ويصبحا ضمن الثمانية الكبار في البطولة، ليقترب الثنائي خطوة جديدة من حلم الوصول إلى المربع الذهبي والمنافسة على ميدالية عالمية.

وتسود حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب المصري، خاصة في ظل المستويات القوية التي يقدمها اللاعبون في البطولة، وسط طموحات بمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية في سول.

ويقود المنتخب فنيًا الدكتور محمد بيومي، المدير الفني للمنتخب القومي للبوتشيا، بينما تتولى الأستاذة ريم صبحي مهمة إداري البعثة، ويرأس البعثة نصر الضوي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

ويضم الجهاز الفني والإداري الدكتور مصطفى محمود، والكابتن محمد عبد المعز، والكابتن منة الله أيمن، والكابتن إسراء قاسم، والكابتن غادة جاد، فيما يتولى إبراهيم مدكور مهمة المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للبوتشيا.