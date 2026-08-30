إسرائيل تعلن تفكيك شبكة إيرانية قادها قاصران

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية توقيف قاصرين للاشتباه في تعاونهما مع الاستخبارات الإيرانية، وتنفيذ مهام ميدانية وتسريب معلومات وصور لمواقع قالت السلطات إنها استراتيجية وحساسة.

وذكرت الاستخبارات الإسرائيلية أن التحقيقات كشفت تورط القاصرين في تصوير مواقع رئيسية، وذلك في إطار ما وصفته بتصاعد محاولات التجنيد لصالح إيران خلال الحرب الأخيرة بين البلدين وما أعقبها من توترات أمنية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، بدأت القضية باعتقال أحد القاصرين لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، قبل أن تكشف التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيقات المركزية في منطقة آشر بالتعاون مع وحدة «لاهاف 433» والأجهزة الأمنية، أنه جند عبر الإنترنت من جانب شخص مرتبط بالاستخبارات الإيرانية، تحت غطاء عرض عمل.

وأشارت التحقيقات إلى أن عملية التجنيد تمت بصورة تدريجية، حيث بدأ القاصر بتنفيذ مهام بدت بسيطة، مثل توزيع المنشورات، قبل أن تتطور إلى تكليفه بتصوير مواقع وتقديم معلومات تفصيلية عنها.

ومع تطور العلاقة، تمكن القاصر الأول من تجنيد قاصر آخر من المنطقة نفسها، ونفذا معاً مهام تضمنت تصوير مواقع استراتيجية في وسط إسرائيل، وكتابة شعارات تحريضية على الجدران، إلى جانب محاولة استقطاب قاصرين آخرين للعمل ضمن الشبكة.

وحصل المشتبه بهما، وفق التحقيقات الإسرائيلية، على مبالغ مالية بلغت آلاف الشواقل مقابل تنفيذ المهام المطلوبة منهما.

وأعلنت نيابة منطقة حيفا أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد الموقوفين بعد استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على بناء قاعدة أدلة ضد المشتبه بهما.

وفي السياق ذاته، حذرت الشرطة الإسرائيلية من محاولات ما وصفته بـ«دول العدو» وعناصر معادية لاستغلال المواطنين، ولا سيما القاصرين، للإضرار بأمن إسرائيل، داعية الأهالي إلى زيادة الرقابة على نشاط أبنائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإبلاغ عن أي تواصل تعتبره مشبوهاً.