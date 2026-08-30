مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب

فجر مصدر مطلع داخل لجنة الحكام فى اتحاد الكرة مفاجآة من العيار الثقيل حول أزمة الإعلامي كريم حسن شحاتة وتصريحاته حول واقعة محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق زد بهدفين دون رد أحرزهما أشرف بنشرقي وطاهر محمد طاهر فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثانية فى بطولة الدوري الممتاز.

كان الإعلامي كريم حسن شحاته قال عبر قناة الحياة: الحكم محمد معروف قال لوائل جمعة: خرجوا علي محمود، عنده إنذار وأنا مش هعرف أحميه تاني.

فيما رد وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي قائلا: ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفا من حصوله البطاقة الحمراء في لقاء زد.. كلام كاذب وغير صحيح .. مستحيل أن يحدث ذلك من الأساس.

قال المصدر ذاته بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي فى إجتماع لجنة الحكام غدا وكذلك الفقرة التحليلية للحالات الجدلية التى صاحبت مباراة الأهلي وزد.

شدد المصدر على أن كلام الإعلامي كريم حسن شحاتة كذب والحكم محمد معروف ووائل جمعة مدير الكرة فى النادي الاهلي نفوا الواقعة.

أضاف المصدر: هناك مشاكل سابقة بين محمد شوقى والحكم الدولي محمد معروف فى المباريات التى سبق وأن أدراها لنادي زد وكان آخرها مباراة بيراميدز فى نهائي الكأس كما قام معروف فى وقت سابق بطرد مدرب زد.

لفت إلى أن محمد شوقى مدرب نادى زد سبق وأن لجأ إلى المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وطلب عدم تعيين محمد معروف فى أى مباراة يكون فيها نادى زد طرفا.

أوضح أن تعيين محمد معروف حكما لمباراة زد والأهلي جاء فى توقيت كانت لجنة الحكام مضطرة لتعيينه.

استطرد: 6 حكام من الدوليين منشغلين بإدارة مباريات خارج البلاد وهم: أمين عمر في كأس الإنتركونتننتال ومحمود ناجي حكما رابعا وطارق مجدى مساعدا لحكم الفيديو فضلا عن تواجد محمد الغازى فى الأردن لإدارة نهائي كأس السوبر الذى فاز به نادي الفيصلي بقيادة طارق مصطفى.

وقال أيضا: حمادة القلاوى تم استبعاده من إدارة مباراة الأهلي وزد وكذلك محمود وفا ولم يتبقى سوى محمد معروف لإدارة المباراة.