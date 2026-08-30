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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفد من جامعة فلوريدا الأمريكية يبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
ولاء عبد الكريم

زار وفد من جامعة فلوريدا الأمريكية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات الزراعية والبحثية والتكنولوجية، في إطار دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي.

جولة بمشروعات الدلتا الجديدة

وتفقد وفد الجامعة عددا من مشروعات جهاز مستقبل مصر، من بينها مشروعات الدلتا الجديدة واللاهون، حيث اطلع على الأعمال والمشروعات القائمة في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، وما تتضمنه من تطبيقات وأساليب حديثة لتطوير عمليات الإنتاج.

وأشاد الوفد بما شاهده خلال الجولة من مستوى تنفيذ المشروعات وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي.

بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي

وشهدت الزيارة مباحثات بين الجانبين حول فرص تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية.

كما تناولت المباحثات إمكانية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب تطوير تطبيقات بحثية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمشروعات الزراعية.

دعم التكنولوجيا الزراعية

ويستهدف التعاون المقترح الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية في تطوير المشروعات الزراعية، ودعم توطين التقنيات الحديثة، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات قطاع الإنتاج الزراعي.

كما يأتي ذلك في إطار توجه جهاز مستقبل مصر نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج، بما يدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة.

جهاز مستقبل مصر وفد فلوريدا مستقبل مصر

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