قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسيم: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد أن مصر شريك أساسي في صياغة التوازنات الدولية
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
نجيب محفوظ.. 20 عامًا على الرحيل| الأديب الذي جعل الحارة المصرية تمشي إلى نوبل
كشف أثري عن بقايا مجمع سكني ومعصرة يُرجح استخدامها لإنتاج النبيذ
مصدر بلجنة الحكام: هنرد على ابن المعلم رسمي بكرة وكلام كريم حسن شحاتة كذب
انطلاق الموجة الـ 30 بقنا.. إزالة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان والطرق بما يسهم في استكمال مقومات التنمية ورفع كفاءة المدينة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية العمل على استغلال كافة المقومات الاقتصادية والصناعية والسياحية لمدينة السويس الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، وسرعة تلافي أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة والاستفادة منها في التوقيتات المحددة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة السويس الجديدة، حيث قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بجولاتهم الميدانية شملت محطة رفع المياه الرئيسية «البوستر»، والخزان الأرضي الرئيسي سعة 10 آلاف متر مكعب، وأعمال الاختبارات والتشطيبات النهائية، تمهيدًا لاستكمال التجهيزات ودخول المنظومة الخدمة.

كما تضمنت المتابعة موقف الأعمال بمحطة تخفيض ضغوط الغاز الطبيعي، وموقف تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالمدينة، والتي بلغت نسبة تنفيذ الشبكة الرئيسية والشبكات الفرعية بها نحو 95%، إلى جانب متابعة تنفيذ محطة محولات السويس الجديدة، حيث تم التوجيه بسرعة دفع الأعمال واستكمال باقي مراحل التنفيذ.

وتطرق التقرير إلى موقف أعمال مشروع كوبري الربط الاستراتيجي، حيث يجري استكمال أعمال الأساسات العميقة والقواعد العادية والمسلحة وصب الأعمدة وتنفيذ الكمرات سابقة الصب، إلى جانب أعمال الحفر بالحائط الساند لرامب (B)، الذي يمثل مسار الخروج من مدينة السويس الجديدة إلى طريق السويس – السخنة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وسرعة استكمال الأعمال.

كما تابعت وزيرة الإسكان من خلال التقرير موقف تنفيذ مشروع "ديارنا" السكني، حيث تضم المرحلة الأولى 130 وحدة سكنية داخل 5 عمارات، ويجري تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، حيث تتضمن العمارات دورًا أرضيًا وخمسة أدوار متكررة، بالإضافة إلى دور رووف «بنتهاوس»، وتضم كل عمارة 26 وحدة سكنية مزودة بمصعد كهربائي، وتتراوح مساحات الوحدات بين 105 و135 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة وحدات البنتهاوس 155 مترًا مربعًا، على أن يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب.

وفي إطار الاهتمام بجودة الحياة والارتقاء بالمشهد العمراني، تابعت وزيرة الإسكان، أعمال الزراعة وتنسيق المواقع بالمدينة، والتي تشمل عددًا من المحاور والطرق والميادين ومداخل المدينة، مع التوسع في المساحات الخضراء واختيار أنواع الأشجار والنباتات الملائمة للظروف المناخية، وتطبيق أساليب ري أكثر كفاءة، إلى جانب تنفيذ برامج الرعاية والصيانة الدورية للمزروعات والمسطحات الخضراء.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة بمدينة السويس الجديدة، تجمع بين سرعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإسكان والطرق والمرافق، وتعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية للمدينة، والارتقاء بالمشهد العمراني وجودة الحياة، بما يعزز دور المدينة كمحور للتنمية العمرانية والاستثمارية، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة.

السويس الجديدة مشروعات البنية الأساسية التنمية العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

شحن كارت الكهرباء

لتجنب انقطاع الكهرباء.. كيف تدير شريحة الاستهلاك بذكاء لتلافي الرسوم الإضافية

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد