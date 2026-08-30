وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان والطرق بما يسهم في استكمال مقومات التنمية ورفع كفاءة المدينة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية العمل على استغلال كافة المقومات الاقتصادية والصناعية والسياحية لمدينة السويس الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، وسرعة تلافي أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة والاستفادة منها في التوقيتات المحددة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة السويس الجديدة، حيث قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بجولاتهم الميدانية شملت محطة رفع المياه الرئيسية «البوستر»، والخزان الأرضي الرئيسي سعة 10 آلاف متر مكعب، وأعمال الاختبارات والتشطيبات النهائية، تمهيدًا لاستكمال التجهيزات ودخول المنظومة الخدمة.

كما تضمنت المتابعة موقف الأعمال بمحطة تخفيض ضغوط الغاز الطبيعي، وموقف تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالمدينة، والتي بلغت نسبة تنفيذ الشبكة الرئيسية والشبكات الفرعية بها نحو 95%، إلى جانب متابعة تنفيذ محطة محولات السويس الجديدة، حيث تم التوجيه بسرعة دفع الأعمال واستكمال باقي مراحل التنفيذ.

وتطرق التقرير إلى موقف أعمال مشروع كوبري الربط الاستراتيجي، حيث يجري استكمال أعمال الأساسات العميقة والقواعد العادية والمسلحة وصب الأعمدة وتنفيذ الكمرات سابقة الصب، إلى جانب أعمال الحفر بالحائط الساند لرامب (B)، الذي يمثل مسار الخروج من مدينة السويس الجديدة إلى طريق السويس – السخنة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وسرعة استكمال الأعمال.

كما تابعت وزيرة الإسكان من خلال التقرير موقف تنفيذ مشروع "ديارنا" السكني، حيث تضم المرحلة الأولى 130 وحدة سكنية داخل 5 عمارات، ويجري تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، حيث تتضمن العمارات دورًا أرضيًا وخمسة أدوار متكررة، بالإضافة إلى دور رووف «بنتهاوس»، وتضم كل عمارة 26 وحدة سكنية مزودة بمصعد كهربائي، وتتراوح مساحات الوحدات بين 105 و135 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة وحدات البنتهاوس 155 مترًا مربعًا، على أن يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب.

وفي إطار الاهتمام بجودة الحياة والارتقاء بالمشهد العمراني، تابعت وزيرة الإسكان، أعمال الزراعة وتنسيق المواقع بالمدينة، والتي تشمل عددًا من المحاور والطرق والميادين ومداخل المدينة، مع التوسع في المساحات الخضراء واختيار أنواع الأشجار والنباتات الملائمة للظروف المناخية، وتطبيق أساليب ري أكثر كفاءة، إلى جانب تنفيذ برامج الرعاية والصيانة الدورية للمزروعات والمسطحات الخضراء.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة بمدينة السويس الجديدة، تجمع بين سرعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإسكان والطرق والمرافق، وتعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية للمدينة، والارتقاء بالمشهد العمراني وجودة الحياة، بما يعزز دور المدينة كمحور للتنمية العمرانية والاستثمارية، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة.