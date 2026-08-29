وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق "زايد الجديدة»

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمساحة نحو 10 آلاف فدان، والمعروفة باسم «زايد الجديدة»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، والحرص على توفير مقومات التنمية العمرانية المتكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توسعات مدينة الشيخ زايد تمثل امتدادًا مهمًا لخطة الدولة للتوسع العمراني وتنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة، مشددة على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يضمن جاهزية مناطق التوسعات لاستيعاب مراحل التنمية العمرانية المستقبلية.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول موقف تنفيذ عدد من المشروعات والأعمال، التي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري والطرق، إلى جانب عدد من مشروعات المرافق الرئيسية.

وأوضح التقرير أن مواصلة أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بإجمالي أطوال تصل إلى 132 كم، وبأقطار تتراوح حتى 1400 مم، وأعماق تنفيذ تصل إلى 10.5 متر، كما تم تنفيذ نحو 80% من شبكات مياه الشرب، بإجمالي أطوال 95 كم، وبأقطار تصل إلى 1200 مم، وذلك ضمن أعمال تجهيز مناطق التوسعات بشبكات المرافق اللازمة لمراحل التنمية المستقبلية.

كما تتواصل أعمال تنفيذ شبكات الري بإجمالي أطوال 85 كم، وبأقطار تصل إلى 1000 مم، لخدمة أعمال الزراعة والتشجير وتنفيذ المسطحات الخضراء بالمدينة.

وفي قطاع الطرق، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ 50 كم من طرق المرحلة الأولى، من إجمالي 88 كم، بإجمالي مسطح طرق يصل إلى نحو 3.5 مليون متر مربع. وقد تم الانتهاء من أعمال الأسفلت بطول 10 كم، بينما تم الانتهاء من تنفيذ طبقات السن بطول 40 كم، مع استكمال باقي الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وتضمن التقرير أيضًا موقف تنفيذ رافع مياه وخزان استراتيجي بسعة 32 ألف متر مكعب، بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة الشيخ زايد، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق البستان، حيث يجري تنفيذ أعمال الأسفلت أمام الحيين العاشر والحادي عشر، بما يسهم في تحسين حالة الطريق ورفع كفاءته، وتعزيز السيولة والانسيابية المرورية، إلى جانب توفير بيئة أكثر أمانًا وراحة لسكان المدينة والمترددين على هذه المناطق.

وتطرق التقرير إلى مواصلة أعمال استكمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة وتنفيذ أعمال الأسفلت بمدخل المدينة رقم «6»، في إطار خطة جهاز المدينة لتطوير المداخل والمحاور الرئيسية، باعتبارها واجهة المدينة، وتحسين كفاءتها ورفع مستوى جاهزيتها، وإظهارها بالمظهر الحضاري الذي يتناسب مع مكانة مدينة الشيخ زايد وطبيعتها العمرانية.

وفي ختام المتابعة، شددت وزيرة الإسكان على مواصلة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور والميادين والمداخل بمدينة الشيخ زايد، وتحسين جودة أعمال الرصف والأرصفة، بما يدعم كفاءة الحركة المرورية داخل المدينة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، ويحافظ في الوقت نفسه على المظهر العام والمستوى الحضاري للمدينة.