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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال ببني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

شهدت قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، ما أسفر عن تدخل الأجهزة الأمنية وضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على سلاحين ناريين وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق


وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين داخل قرية الحكامنة، حيث وجه اللواء عماد بركات مدير الأمن بسرعة فض المشاجرة وضبط أطرافها، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، تحت إشراف اللواء محسن شريت مدير مباحث المديرية وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط 6 أشخاص من المشاركين في المشاجرة. 


وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهم على قطعتين من الأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية.

بني سويف امن بني سويف الحكامنة

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