بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماد المصري في الصور بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الميتالك الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026.

تزينت زوجة ماجد المصري بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما اعتمدت على حذاء أنيق ذا كعب عالي متناسق مع الفستان ونسقت حقيبة يد صغيرة الحجم.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.