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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 28-8-2026 على أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يهوي

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1162 جنيها في المتوسط داخل الصاغة المصرية.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 51.71 ألف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا إلى 6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر  الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4471 دولارا للشراء و 4470 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر ععيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم

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