نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 28-8-2026 على أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يهوي

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 1162 جنيها في المتوسط داخل الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب 51.71 ألف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء و 7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا إلى 6465 جنيها للشراء و 6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5498 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4471 دولارا للشراء و 4470 دولارا للبيع.