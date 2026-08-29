100 ألف جنيه غرامة.. جلسة صلح تنهي خلافات سيدة "السوبلكس" وجيرانها بطوخ

شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية، جلسة صلح عرفية لإنهاء الخلاف الذي نشب بين عائلتين ، على خلفية مشاجرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تتدخل للدفاع عن زوجها وتطرح أحد المشاركين أرضا بحركة “سوبلكس”.

وجمعت جلسة الصلح طرفي النزاع، وعدد من شهود الواقعة، إلى جانب كبار العائلات وأهالي القرية، حيث جرى الاستماع إلى روايات الطرفين ومناقشة ملابسات الخلاف، في محاولة لاحتواء الأزمة .

وانتهت الجلسة العرفية إلى إلزام أحد أطراف النزاع بدفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح السيدة المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة السوبلكس" ، مع التعهد بعدم التعرض أو تجدد المشاجرات مستقبلًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين عدد من الجيران بسبب خلافات متعلقة بلهو الأطفال، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وتبادل الاعتداء بين الطرفين.

وخلال المشاجرة، تعرض زوج السيدة للاعتداء، الأمر الذي دفعها إلى التدخل للدفاع عنه، وظهرت في مقطع الفيديو المتداول وهي تشتبك مع أحد المشاركين وتطرحه أرضًا بحركة شبيهة بحركات المصارعة الحرة، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليها المتابعون لقب “سيدة السوبلكس”.



