حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مختلفة تكسر ملل الأكلات التقليدية، يمكنكِ تجربة المكرونة في قالب الكيك، وهي طريقة مبتكرة لتقديم المكرونة بشكل غير معتاد، إذ تتحول إلى قالب متماسك يشبه الفطيرة المالحة، مع طبقات من الصلصة والجبن وحشوة شهية من اللحم المفروم أو الدجاج، للشيف رباب العمدة.

حطي المكرونة في قالب الكيك

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، كما أنها لا تحتاج إلى مكونات غير متوفرة أو خطوات معقدة، ويمكن تعديلها وفقًا للمكونات الموجودة في المنزل. ويمكن تقديمها على الغداء كوجبة متكاملة ومشبعة، كما تصلح للعزائم والمناسبات التي ترغبين فيها في تقديم طبق مختلف يجذب الأنظار.

مكونات المكرونة في قالب الكيك

مكونات المكرونة في قالب الكيك

لتحضير المكرونة في قالب الكيك، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

500 جرام من المكرونة القلم.

2 كوب من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فصان من الثوم المفروم.

250 جرامًا من اللحم المفروم أو قطع الدجاج المطهية.

كوب من جبن الموتزاريلا المبشور.

نصف كوب من الجبن الرومي أو الشيدر المبشور.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الزعتر أو الأوريجانو.

بيضة واحدة، ويمكن الاستغناء عنها حسب درجة تماسك الخليط.

طريقة عمل المكرونة في قالب الكيك

سلق المكرونة

ابدئي بسلق المكرونة في قدر يحتوي على كمية مناسبة من الماء المغلي مع قليل من الملح، ولكن احرصي على عدم تركها حتى تنضج بشكل كامل.

يفضل أن تكون المكرونة أقل من درجة التسوية المعتادة بقليل، لأنها ستدخل الفرن لاحقًا وتستكمل نضجها. بعد ذلك صفيها جيدًا واتركيها جانبًا حتى تتخلص من الماء الزائد.

تحضير صلصة الطماطم

ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة ثوانٍ، ثم ضعي اللحم المفروم وقلبي جيدًا حتى ينضج تمامًا. وإذا كنتِ تستخدمين الدجاج، يمكنكِ إضافة قطع الدجاج المطهية في هذه المرحلة.

أضيفي صلصة الطماطم، ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر أو الأوريجانو.

اتركي الصلصة على نار هادئة لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات ويصبح قوامها مناسبًا.

خلط المكرونة مع الصلصة

ضعي المكرونة المسلوقة في وعاء كبير، ثم أضيفي إليها جزءًا من الصلصة وكمية من الجبن المبشور، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع الصلصة والجبن بين المكرونة.

إذا كنتِ تستخدمين البيضة، اخفقيها جيدًا في طبق منفصل، ثم اتركي خليط المكرونة يبرد قليلًا قبل إضافتها حتى لا تتعرض البيضة للحرارة وتتحول إلى قطع متكتلة.

أضيفي البيضة إلى المكرونة وقلبي جيدًا، إذ تساعد على زيادة تماسك القالب والحفاظ على شكله عند التقطيع.

وضع المكرونة في قالب الكيك

ادهني قالب كيك دائريًا بالقليل من الزيت أو الزبدة، ويمكن وضع قطعة من ورق الزبدة في قاع القالب لتسهيل إخراج المكرونة بعد التسوية.

ضعي خليط المكرونة داخل القالب، واضغطي عليه برفق باستخدام ملعقة حتى يصبح متماسكًا ومتساويًا.

وزعي باقي الصلصة على الوجه، ثم أضيفي طبقة وفيرة من جبن الموتزاريلا والجبن الرومي أو الشيدر.

تسوية المكرونة في الفرن

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي قالب المكرونة في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة تقريبًا.

اتركي القالب حتى تتماسك المكرونة ويذوب الجبن ويحصل الوجه على لون ذهبي شهي.

بعد إخراج المكرونة من الفرن، اتركيها لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل قلبها أو تقطيعها، حتى تتماسك وتحافظ على شكلها.

أسرار نجاح المكرونة في قالب الكيك

هناك بعض الخطوات التي تساعدك على الحصول على قالب مكرونة متماسك وناجح. وأهمها عدم الإفراط في سلق المكرونة، لأن المكرونة شديدة الطراوة قد تجعل القالب يتفكك عند إخراجه من القالب.

كما يفضل عدم إضافة كمية كبيرة من الصلصة إلى المكرونة، لأن زيادة السوائل قد تجعل الخليط لينًا ولا يحافظ على شكله.

ويمكن وضع طبقة من الجبن في منتصف القالب للحصول على نتيجة غنية ومميزة، بحيث يظهر الجبن الذائب عند تقطيع المكرونة.

ومن المهم أيضًا الانتظار عدة دقائق بعد خروج القالب من الفرن قبل تقطيعه، لأن هذه الفترة تمنح المكونات فرصة للتماسك.

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