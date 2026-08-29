قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تمنع وزيرة عراقية سابقة من دخول بلادها وتضعها على قوائم الإرهاب
الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. انخفاض الحرارة لـ35 درجة
السيطرة على حريق داخل بورتو مارينا العلمين.. صور
هشام زاهد: الفوز على زد خطوة مهمة في مشوار الأهلي بالدوري
كيف كان شكل النبي؟.. وصف دقيق لهيئة سيد البشر
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تجنيد الأطفال في كولومبيا بعد الزلزال
رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين
أمير اليماني: سعيد بالإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية متولي وشفيقة
عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء
أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف عدد من لاعبي الفريق بعد الفوز على زد بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عموتة أن الجهاز الفني يحرص على منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق، مؤكدًا أن كل لاعب سيحصل على فرصته وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الجهاز قرر خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي، بهدف تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة خلال مواجهة زد، والحفاظ على حالتهم البدنية والفنية، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وتطرق عموتة إلى موقف إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب طلب المشاركة في مباراة زد، إلا أن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بحذر، في ظل عدم وصول اللاعب إلى الجاهزية الكاملة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأكد المدير الفني أن قرار عدم الدفع بإمام عاشور جاء من أجل الحفاظ على اللاعب وعدم المخاطرة به قبل اكتمال جاهزيته، مشيرًا إلى أن مشاركته ستتحدد وفقًا لحالته البدنية والطبية خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث عموتة عن سبب عدم مشاركة الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا أمام زد، مؤكدًا أن استبعادهما من التشكيل جاء لأسباب فنية فقط، وأنهما ما زالا ضمن حسابات الجهاز الفني.

وشدد مدرب الأهلي على أن عدم المشاركة في مباراة واحدة لا تعني خروج أي لاعب من الحسابات، موضحًا أن الموسم طويل ويحتاج إلى جميع عناصر الفريق، خاصة مع توالي المباريات وضغط المنافسات.

واختتم عموتة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيواصل عملية تدوير اللاعبين وفقًا للجاهزية والاحتياجات الفنية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الفريق وتحقيق النتائج المطلوبة خلال الفترة المقبلة.


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

تدشين مشروع Creeks

كمبوند creeks بالإسكندرية.. مشروع سكني عالمي بأيدٍ مصرية وتنفيذ أكبر الاستشاريين والمعماريين

البنوك الكندية

البنوك الكندية بين أداء استثنائي ومخاوف من بلوغ الذروة

سعر الذهب

ثابتة بدون تغيير.. الأعيرة الذهبية في السعودية الآن

بالصور

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 29 أغسطس 2026

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تدخل في نقاشات عقيمة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تشارك كل أسرارك

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد