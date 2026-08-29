عموتة يكشف موقف إمام عاشور وطاهر وكوكا.. ويخوض ودية لتجهيز البدلاء

كشف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف عدد من لاعبي الفريق بعد الفوز على زد بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عموتة أن الجهاز الفني يحرص على منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق، مؤكدًا أن كل لاعب سيحصل على فرصته وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الجهاز قرر خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي، بهدف تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة خلال مواجهة زد، والحفاظ على حالتهم البدنية والفنية، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وتطرق عموتة إلى موقف إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب طلب المشاركة في مباراة زد، إلا أن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بحذر، في ظل عدم وصول اللاعب إلى الجاهزية الكاملة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأكد المدير الفني أن قرار عدم الدفع بإمام عاشور جاء من أجل الحفاظ على اللاعب وعدم المخاطرة به قبل اكتمال جاهزيته، مشيرًا إلى أن مشاركته ستتحدد وفقًا لحالته البدنية والطبية خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث عموتة عن سبب عدم مشاركة الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا أمام زد، مؤكدًا أن استبعادهما من التشكيل جاء لأسباب فنية فقط، وأنهما ما زالا ضمن حسابات الجهاز الفني.

وشدد مدرب الأهلي على أن عدم المشاركة في مباراة واحدة لا تعني خروج أي لاعب من الحسابات، موضحًا أن الموسم طويل ويحتاج إلى جميع عناصر الفريق، خاصة مع توالي المباريات وضغط المنافسات.

واختتم عموتة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيواصل عملية تدوير اللاعبين وفقًا للجاهزية والاحتياجات الفنية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الفريق وتحقيق النتائج المطلوبة خلال الفترة المقبلة.



