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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل 5 سيارات كهربائية في العالم لعام 2026

سيارات كهربائية 2026
سيارات كهربائية 2026
عزة عاطف

تشهد سوق السيارات الكهربائية لعام 2026 تنوعًا كبيرًا في الفئات والتصاميم، حيث تتنوع الخيارات بين السيارات المدمجة والسيدان والرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك آب. 

ورغم هذا التوسع السريع، تشير التقييمات الشاملة التي تجريها مؤسسة كنسيومر ريبورتس إلى أن الأرقام المكتوبة على الورق لا تعكس دائمًا التجربة الفعلية على الطريق.

اختلال مدى القيادة بين الواقع والإعلانات الرسمية

تكشف اختبارات القيادة الميدانية عن وجود فجوات ملحوظة بين المدى الذي تعلنه الشركات المصنعة وفق تقديرات وكالة الحماية البيئية، والمسافة الحقيقية التي تقطعها السيارات أثناء القيادة الفعلية. 

وعند إجراء اختبار القيادة على الطرق السريعة بسرعة 70 ميلًا في الساعة، تبين أن بعض الطرازات تفقد نحو 50 ميلًا من المدى المكتوب، بينما تتمكن طرازات أخرى من تجاوز التقديرات الرسمية وتحقيق نتائج أعلى من المتوقع. 

وتتراوح قدرات البطاريات حاليًا بين طرازات اقتصادية تقطع حدود 200 ميل للشحنة الواحدة، وأخرى متوسطة تقطع بين 250 و350 ميلًا، إلى جانب عدد محدود من السيارات الفاخرة التي تتجاوز حاجز 400 ميل.

معايير التقييم المركب في اختبارات الطرق والسلامة

لا تكتفي المؤسسة بقياس مسافة القيادة فقط، بل تعتمد على تقييم مركب يحدد النتيجة الإجمالية لكل سيارة بناءً على 4 محاور رئيسية تكمل بعضها بعضًا. 

تشمل هذه المحاور أداء السيارة في اختبارات الطرق الميدانية من حيث استجابة المحرك وراحة المقاعد وهدوء المقصورة، بالإضافة إلى الاعتمادية المتوقعة التي تُستمد من استطلاعات الرأي السنوية لمالكي السيارات. 

كما يراعي التقييم مدى رضا المالكين واستعدادهم لشراء الطراز نفسه مجددًا، فضلًا عن فحص تجهيزات السلامة والأمان للتأكد من توافر أنظمة مساعدة السائق المتقدمة كعناصر قياسية وليست اختيارية.

تباين مستويات الاعتمادية وتجهيزات الأمان بين الشركات

أظهرت البيانات المجمعة أن السيارات الكهربائية تختلف اختلافًا كبيرًا في مستويات الأعطال والتجهيزات؛ إذ تواجه العديد من الطرازات مشكلات في الاعتمادية خلال سنتها الأولى في الأسواق نتيجة تعقيد الأنظمة البرمجية. 

ومع ذلك، برزت طرازات استطاعت تحقيق توازن ممتاز بين الأداء والاعتمادية من شركات بارزة مثل بي إم دبليو وتيسلا وفورد. 

ورغم أن معظم هذه السيارات توفر حزم سلامة متكاملة كمعيار أساسي، فإن بعض المنافسين ما زالوا يطرحون هذه الخصائص كميزات اختيارية أو يحرمون بعض الفئات منها نهائيًا.

الأداء الفعلي هو المعيار الحقيقي لخيارات عام 2026

تتغير التقييمات الإجمالية للسيارات لدى المؤسسة باستمرار مع ورود بيانات جديدة من المالكين واختبارات المتابعة المستمرة. 

وتؤكد نتائج الاختبارات أن اختيار السيارة الكهربائية المناسبة في عام 2026 لا يعتمد على أقصى مدى تجاري معلن في الإعلانات، بل ينبغي أن يرتبط بتحقيق السيارة لأعلى الدرجات في الاعتمادية والسلامة والراحة اليومية على أرض الواقع.

سيارات كهربائية 2026 كنسيومر ريبورتس السيارات الكهربائية تسلا بي إم دبليو

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