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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادي دجلة يفوز على الشرقية إنبي 3-1 في الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق وادي دجلة الفوز على فريق الشرقية إنبي بنتيجة 3-1، على استاد السلام  في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح وادي دجلة التسجيل عن طريق سيف تقا في الدقيقة 4، وتعادل محمود كهربا للشرقية إنبي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

ثم سجل حمزة حسان الهدف الثاني لوادي دجلة من ركلة في الدقيقة 62، واختتم اللاعب زياد أسامة الأهداف الثلاثة في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل وادي دجلة المركز الخامس برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري، واحتل الشرقية إنبي المركز الـ 18 دون نقاط.

تشكيل الشرقية إنبي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية إنبي بقيادة محمد بركات،  عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة، الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الشرقية إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - حازم تمساح.

خط الوسط: علي إيهاب - عماد ميهوب - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد عصام – حسام إيفونا - أحمد نادر حواش.

تشكيل وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، بقيادة محمد الشيخ، التشكيل الأساسي لمواجهة الشرقية إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقا، محمد رجب، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، محمود عادل، محمود عبد العاطي، أحمد رفعت، حمزة حسان.

خط الهجوم: محمود دياسطي.

البدلاء: زياد صيام، عمر عدلي، محمد عبد الرحيم، أحمد دحروج، محمد جهينة، زياد أسامة، محمد فتحي، فرانك بولي، أحمد الشيمي.

الدوري وادي دجلة الشرقية إنبي الدوري الممتاز

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