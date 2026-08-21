تشكيل زد أمام وادي دجلة في افتتاح الدوري المصري 2026-2027

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السلام، حيث يطمح الفريقان إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوارهما بالمسابقة.

وكان زد ووادي دجلة احتلا المركزين الأول والثاني في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

تشكيل زد أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد حسين، عبد الله بكري، محمد ربيعة، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، أحمد عادل ميسي، محمود أوكا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، مصطفى سعد ميسي.

طاقم تحكيم المباراة

وأسندت إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة إبراهيم محمد، ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، بينما يتولى محمد عبد العزيز مهمة الحكم الرابع.

ويقود غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» مصطفى مدحت، ويعاونه محمد عزازي، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى حصد أول انتصار في الموسم الجديد.