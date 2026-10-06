دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقرير رسمي ، أبرز ما تم إنجازه فى منظومة الدمج التعليمي لذوي الهمم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أبرز ما تحقق في هذا الملف حتى الآن ما يلي :

انشاء ادارة عامة للدمج التعليمي الشامل في مايو ٢٠٢٦



تم تدريب أكثر من ٣٠٠ ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية بمدارس التعليم العام بحزم تدريبية متخصصة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



عقد لقاء توعوعي لمعلمي مدارس المعاهد القومية استهدف ١٠٠ مدير واخصائي - عدد ٣٠٠ من أولياء الأمور.



عقد لقاء توعوي استهدف ٨٧٩٠ من قيادات المدارس الدولية والخاصة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.



الانتهاء من تدريب عدد (٢٤٧٩) من معلمي المواد الثقافية ومعلمي غرف المصادر والسادة مديري المدارس على مستوى (١١) محافظة على (٦) حقائب تدريبية متخصصة وهما (التوعية بالدمج، خصائص ذوي الإعاقة، تعديل السلوك، الاستراتيجيات الحديثة للتدريس، غرفة المصادر، استراتيجية الفصول عالية الكثافة).



الانتهاء من تدريب عدد ٢٦ مدرب tot في مجال الدمج الشامل بمحافظة شمال سيناء.

تم الانتهاء من إعداد كتب التقييمات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول.



تم طرح المناهج المطورة لطلاب مدارس التربية الفكرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ والتي تتيح بعد دراستها الانتقال من مدارس التربية الفكرية الى مدارس التعليم العام الدامجة وفق الضوابط.