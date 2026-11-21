كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 19 نوفمبر من أحد أعمدة الإنارة الكائنة بدائرة قسم شرطة سموحة بالإسكندرية، وتم بإرشاده ضبط كابل كهربائى المستولى عليه- الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.