لوحت الحكومة العراقية بإمكانية تنفيذ اعتقالات على خلفية قضية تهريب النفط، بعد إحالة الملف إلى القضاء، وسط تحقيقات كشفت عن تلاعب بخطوط الأنابيب ورصد منشآت لتخزين النفط ومصفاة وناقلة، في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم السبت، إن قضية تهريب النفط أُحيلت إلى القضاء، مؤكداً أن أي شخص يرد اسمه في التحقيقات سيواجه الإجراءات القانونية، دون الكشف عن أسماء مشتبه بهم أو الإعلان عن اعتقالات جديدة.

وأضاف العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن حماية خطوط أنابيب النفط مسئولية الحكومة في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات بملاحقة أنشطة التهريب المشتبه بها.

وأوضح أن الجهات المختصة قدمت تقارير ومعلومات بشأن القضية إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات عمليات التهريب والجهات المتورطة فيها.

تحركات أمنية في جرف النصر

وفيما يتعلق بمنطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، أكد المتحدث باسم الحكومة إنشاء مقر للقيادة المشتركة بهدف إعادة فتح المنطقة بالكامل، والسماح للسكان النازحين بالعودة إلى منازلهم، نافياً وجود صراع بين القوات المنتشرة هناك.

جاء ذلك بعد إعلان العراق افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة في المنطقة، والبدء في إعادة نشر الوحدات العسكرية والأمنية، تمهيداً لإعادة فتح الطرق وتهيئة الظروف لعودة السكان.

وكان العبودي قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات للقوات المسلحة بدخول جرف النصر، كما كشف عن تحديد مهلة لكتائب حزب الله للانسحاب من المنطقة، دون الإعلان عن موعد انتهاء المهلة.

تفاصيل التحقيقات في تهريب النفط

وكشف العبودي أن لجنة التحقيق أجرت عمليات تفتيش في ستة مواقع داخل المنطقة، ورصدت ما وصفه بـ«تلاعب واضح بخطوط الأنابيب» التي تمر عبرها.

وأضاف أن التحقيقات رصدت محاولات لإخفاء الأدلة، إلى جانب اكتشاف مصفاتين وناقلة وخزانات لتخزين النفط.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، مؤكدة أن المفتشين لم يعثروا على أي مخالفات في خطوط الأنابيب، وأن الخزانات والمنشآت الموجودة في المنطقة كانت تُستخدم لتزويد المركبات العسكرية بالوقود.

وتقع جرف النصر شمال محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل من الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم داعش عام 2014، ومنذ ذلك الحين تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، مع استمرار نفوذ الفصائل المسلحة، وعلى رأسها كتائب حزب الله.