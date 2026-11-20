أكد الحشد الشعبي في العراق أن هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الحكومة.



وبيّن الحشد الشعبي في العراق في بيان له أنه سيتم اليوم استبدال قطعات الحشد في منطقة الجرف.



وشدد الحشد الشعبي في على أن جميع القطعات تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

فيما ذكرت قيادة عمليات الحشد الشعبي لقاطع مدينة النصر في : نؤكد أن الالوية 45 46 و47 جزء لا يتجزأ من الحشد الشعبي والتعاون كبير بين جميع الأجهزة الأمنية.

وأشارت قيادة الحشد الشعبي إلى أن هناك تعاون جيد بين هيئة الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية التي تمتثل لقرارات القائد العام للقوات المسلحة

وقالت قيادة الحشد الشعبي: اليوم لحظة تاريخية تثبت فيها القوات العراقية أنها درع الوطن لتأمين الاستقرار الأمني للمواطنين.

ومن جانبه ؛ ذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان: عملية استبدال القطعات تسير بانسيابية وستكون تحت إمرة المقر المسيطر.